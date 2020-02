Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag haar seizoen nog extra glans gegeven door het eindklassement in de Superprestige op haar naam te schrijven. De 21-jarige Nederlandse stelde haar eerste plaats veilig door de Noordzeecross in Middelkerke te winnen.

Wereldkampioene Alvarado raakte tijdens de Belgische cross achterop toen ze halverwege een kapotte schoen moest vervangen. Even daarvoor was ze al een paar keer uit haar pedaal geschoten.

Na een korte stop bij de materiaalpost reed Alvarado, met Denise Betsema in haar kielzog, het gaatje met koploper Annemarie Worst dicht. In de sprint was de op de Dominicaanse Republiek geboren veldrijdster oppermachtig.

Betsema en Worst legden achter Alvarado beslag op de respectievelijk tweede en derde plaats. Het was al voor de derde keer op rij dit seizoen dat een Superprestige-cross een volledig Nederlands podium kreeg.

Alvarado kroonde zich eerder deze maand in het Zwitserse Dübendorf voor het eerst in haar carrière tot wereldkampioene. Vorige week won ze in haar regenboogtrui de Krawatencross en ging ze ook met de eindzege in het klassement om de DVV Verzekeringen Trofee aan de haal.