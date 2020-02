Wilco Kelderman is vrijdag tweede geworden in de zware tweede etappe van de Ronde van de Provence. De Barnevelder moest op een lastige aankomst alleen de Rus Aleksandr Vlasov voor zich dulden.

De 28-jarige Kelderman gaf na bijna 175 kilometer van Aubagne naar La Ciotat 24 seconden toe op de vijf jaar jongere Vlasov. De renner van Team Sunweb was de sterkste van een achtervolgende groep.

In de tweede rit kreeg het peloton twee beklimmingen van de eerste categorie en twee cols van de derde categorie voor de kiezen. De finish lag op een 4,7 kilometer lange slotklim met een gemiddelde stijging van 7 procent.

Op die laatste col probeerde Kelderman weg te rijden uit de favorietengroep, maar hij werd al snel weer ingerekend. Een ontsnappingspoging van Vlasov had even later wel succes.

Achter Kelderman kwam de Kazach Alexey Lutsenko als derde over de finish. Ook Thibaut Pinot (zevende) en Nairo Quintana (achtste) eindigden in de top tien.

In het algemeen klassement steeg Kelderman naar de tweede plaats en heeft hij 28 seconden achterstand op Vlasov. De Russisch kampioen op de weg nam de leiderstrui over van Nacer Bouhanni, die donderdag de openingsrit won.

Zaterdag gaat de Ronde van de Provence, die deel uitmaakt van de ProSeries, verder met een etappe naar de Mont Ventoux en een dag later eindigt de Franse rittenkoers met een heuvelachtige rit naar Aix-en-Provence.