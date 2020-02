Steven Kruijswijk begint later dan gepland aan het nieuwe seizoen. Net als Jumbo-Visma-ploeggenoot Tom Dumoulin is de klassementsrenner niet geheel fit.

Kruijswijk kampte met een knieblessure en moet nog fitter worden voordat hij wedstrijden kan gaan rijden. De nummer drie van de Tour de France van vorig jaar zou op 8 maart in Parijs-Nice starten, maar begint nu pas op 23 maart met de Ronde van Catalonië aan het wielerjaar.

Ploegleider Merijn Zeeman maakt zich in gesprek met De Telegraaf geen zorgen over Kruijswijk, die vrijdag samen met onder anderen Primoz Roglic naar een trainingskamp op Tenerife vertrekt. "Hij had wat last, maar traint inmiddels weer voluit", aldus Zeeman.

"Steven is weer volledig fit en sluit bij de ploeg aan. In Parijs-Nice zou hij in principe in dienst van Primoz rijden. We laten die wedstrijd nu voor hem schieten, zodat hij beter voorbereid naar Catalonië en daarna naar de Ronde van Romandië kan gaan."

Tom Dumoulin moest vanwege darmproblemen zijn debuut voor Jumbo-Visma uitstellen. (Foto: Pro Shots)

Dumoulin debuteert naar verwachting op 6 april voor Jumbo-Visma

Met Roglic, Kruijswijk en Dumoulin heeft Jumbo-Visma drie renners die komende zomer voor het klassement willen strijden in de Tour de France. De Nederlandse ploeg wil zo een sterk blok vormen tegen het al jaren dominante Team INEOS (voorheen Sky).

Dumoulin moest vorige week vanwege darmproblemen zijn debuut voor Jumbo-Visma uitstellen. De Limburger, die al ruim een half jaar niet in actie kwam, zegde deelname aan de Ronde van Valencia, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo af.

"We zijn op dit moment aan het onderzoeken wat het precies is", zegt Zeeman over Dumoulin, die vermoedelijk op 6 april in de Ronde van het Baskenland zijn eerste koers zal rijden. "Daar gaan we nu nog steeds van uit, maar eerst moeten we weten wat er scheelt. Volgens de huidige planning zou hij daarna de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden."

Zeeman maakt zich nog geen zorgen over Dumoulins deelname aan de Tour de France. "Er is nog genoeg tijd om dat te halen."