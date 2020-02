Teamdirecteur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma is niet bang dat de hoofddoelen van Tom Dumoulin dit seizoen in gevaar komen. Hij is ervan overtuigd dat de Limburger komende zomer bij de Tour de France en de Olympische Spelen in topvorm aan de start staat.

Dumoulin, die afgelopen winter overkwam van Team Sunweb, maakte dinsdag bekend zijn debuut voor zijn nieuwe ploeg opnieuw te moeten uitstellen. Waar hij eerder de Ronde van Valencia liet schieten, komen ook de Tirreno-Adriatico (11-17 maart) en Milaan-Sanremo (21 maart) te vroeg.

Waren het vorig seizoen knieklachten die hem parten speelden, deze keer houden buik- en darmklachten de 29-jarige renner aan de kant. Wat de oorzaak is van de ziekteverschijnselen weet de ploeg nog niet, al heeft het volgens Zeeman niets te maken met zijn eerdere darmproblemen.

"Het is een kwestie van uitsluiten en afvinken", zegt Zeeman woensdag tegen het AD. "Net zolang tot we het probleem hebben gevonden. Dit gaan we gewoon oplossen." De resultaten van de eerste tests worden over twee weken verwacht.

'Tom is extreem getalenteerd'

Hoewel het voorjaar voor Dumoulin danig wordt verstoord, liggen zijn belangrijkste doelen pas later dit seizoen. Komende zomer moet hij in de Tour de France het kopmanschap delen met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Op 29 juli volgt de olympische tijdrit in Tokio.

Met nog 4,5 maand te gaan voor de start van de Tour (27 juni) is er volgens Zeeman geen enkele reden tot zorg. "Het is vervelend wat hij nu heeft, maar hij staat er gewoon deze zomer."

Zeeman put het vertrouwen mede uit de cijfers die zijn kopman in de winter kon overleggen . "Tom is extreem getalenteerd. Hij trapte in december een van de beste testen van de hele ploeg na 2,5 maand gerichte training."

Dumoulin reed sinds het Critérium du Dauphiné in juni vorig jaar geen officiële wedstrijd meer. Het blijft voorlopig gissen wanneer hij zijn debuut kan maken voor Jumbo-Visma.