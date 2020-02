Team INEOS heeft zich woensdag versterkt met Andrey Amador. Met de overgang van de Costa Ricaan, de tweede renner van Movistar die bij de Britse topploeg tekent, komt er een einde aan een langslepend conflict.

Movistar liet vorig jaar juli nog weten dat de 33-jarige Amador zijn contract bij de Spaanse ploeg had verlengd. Eind september zei de renner echter graag naar Team INEOS te verkassen.

Wat volgde was een conflict tussen Movistar en zijn renner, maar nu vertrekt Amador dus alsnog bij Movistar. De ploeg zag eerder Giro d'Italia-winnaar Richard Carapaz al overstappen naar Team INEOS.

Amador, die voor drie jaar tekent, reed in zijn loopbaan vijftien keer een grote ronde. In de Giro eindigde hij in 2015 en 2016 met een vierde en achtste plek in de top tien. In 2012 won hij er een rit.

Movistar verloor meer goede renners

Er vertrokken na vorig jaar meer goede renners bij Movistar. Zo stapte Nairo Quintana over naar Arkéa-Samsic en tekende Mikel Landa bij Bahrain-McLaren, het voormalige Bahrain Merida.

Team INEOS lijkt dit seizoen met het ambitieuze Jumbo-Visma te gaan duelleren in de grote rondes. Zo verschijnen beide ploegen normaal gesproken met een toptrio aan de start in de Tour de France, waar Chris Froome - mits hij fit is - voor zijn vijfde eindzege gaat.