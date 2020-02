Boels-Dolmans heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden voor de komende jaren. De wielerploeg gaat van 2021 tot en met 2024 door het leven als SD Worx Cycling, zo werd woensdag bekendgemaakt bij de ploegenpresentatie.

Het Belgische uitzendconcern was al als sponsor verbonden aan Boels-Dolmans, maar neemt na dit seizoen de taken over als hoofdsponsor. Het budget voor de wielerformatie gaat daardoor flink omhoog.

De wielerploeg van Boels-Dolmans werd in 2010 opgericht. Eerder maakte de ploeg al bekend dat Boels-Dolmans als hoofdsponsor na dit seizoen zou stoppen. Momenteel staan grote namen als Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Amy Pieters onder contract bij de Limburgse equipe.

Boels-Dolmans boekte de laatste jaren grote successen. Megan Guarnier (2016) en Van der Breggen (2017) wonnen namens Boels-Dolmans onder meer de Giro Rosa, de enige grote ronde in het vrouwenwielrennen.

Met Lizzie Armitstead (2015), Amalie Dideriksen (2016), Blaak (2017) en Van der Breggen (2018) had de wielerploeg vier keer op rij de wereldkampioene in de gelederen.