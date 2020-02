Tom Dumoulin laat de Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo toch schieten. De renner van Jumbo-Visma wil eerst weer volledig fit worden.

De 29-jarige Dumoulin zou eigenlijk vorige week bij de Ronde van Valencia zijn rentree in het peloton maken, maar zag daar vanwege ziekte op het laatste moment van af.

Hij zou deze week met zijn nieuwe ploeg op hoogtestage gaan, maar dat gaat vanwege de naweeën van de ziekte niet door, meldt de Limburger op Instagram. "Dat stellen we uit tot ik 100 procent fit ben. We passen mijn schema aan door de Tirreno en Milaan-San Remo te laten schieten. Dat geeft me de tijd om weer op volle sterkte te komen."

De winnaar van de Giro d'Italia van 2017 zegt te balen van de tegenslag. "Want ik voelde me goed en kon niet wachten tot het seizoen zou beginnen. Helaas moet ik iets langer wachten, maar het is zoals het is."

Tom Dumoulin reed in juli zijn laatste koers. (Foto: Pro Shots)

Dumoulin staat al acht maanden aan de kant

Dumoulin zou in Valencia zijn eerste koers in acht maanden rijden. Zijn laatste optreden was in het Critérium du Dauphiné in juli vorig jaar. De toenmalige renner van Team Sunweb moest in die koers afstappen als gevolg van de knieblessure die hij in mei tijdens de Giro d'Italia opliep.

Wanneer Dumoulin zijn debuut voor Jumbo-Visma maakt, is nog niet bekend. De renner brak eind vorig jaar met Team Sunweb en stapte over naar Jumbo-Visma.

Het is nog altijd de bedoeling dat Dumoulin komende zomer zijn opwachting maakt in de Tour de France. Hij zal dan het kopmanschap bij Jumbo-Visma delen met ploeggenoten Steven Kruijswijk en Primoz Roglic.