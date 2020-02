Mark Cavendish (34) zal komende zomer niet als baanwielrenner actief zijn op de Olympische Spelen in Tokio. De voormalige topsprinter op de weg maakt geen kans meer op een plek in de selectie van Groot-Brittannië.

Cavendish is niet opgenomen in de ploeg voor de WK van eind deze maand in Berlijn. Om in aanmerking te komen voor de olympische ploeg had hij dit seizoen aan minimaal één groot internationaal toernooi mee moeten doen.

"De wereldkampioenschappen zijn een belangrijk meetpunt richting de Olympische Spelen. We richten ons op de renners die in onze ogen een medaille kunnen winnen in Tokio", aldus directeur Stephen Park namens de Britse bond.

Het was de wens van Cavendish om op de Spelen mee te doen aan het onderdeel koppelkoers. Vier jaar geleden was hij in Rio de Janeiro wél van de partij; toen pakte hij zilver op het omnium.

Cavendish maakte furore als sprinter op de weg. Hij won onder meer dertig Tour de France-etappes, had vijftien keer dagsucces in de Giro d'Italia en werd in 2011 wereldkampioen.

De laatste jaren lukt het de Brit, die dit seizoen voor Bahrain-McLaren koerst, niet meer om mee te doen met de topsprinters. Zijn laatste succesvolle jaar was 2016 en zijn laatste ritzege dateert van februari 2018.