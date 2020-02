Tour-winnaar Egan Bernal verwacht dat Primoz Roglic komende zomer zijn grootste uitdager wordt in de Ronde van Frankrijk. De jonge Colombiaan denkt dat de strijd in het klassement direct los zal barsten.

"Het wordt een interessante Tour met veel strijd om de eerste plekken", zegt Bernal in een interview met de Colombiaanse krant El Tiempo. De klimmer van INEOS begint dinsdag met de Ronde van Colombia aan het nieuwe wielerjaar.

Dat seizoen zal voor de 23-jarige Bernal grotendeels in het teken staan van de Tour de France. Vorig jaar werd de INEOS-renner de jongste winnaar van de grootste wielerronde sinds 110 jaar.

Komende zomer zullen Bernal en INEOS vermoedelijk vooral concurrentie ondervinden van Jumbo-Visma, dat met Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk met drie podiumkandidaten aan de start wil verschijnen.

"Roglic heeft het afgelopen jaar veel respect verdiend", zegt Bernal over de Sloveen. "Hij sloot vorig jaar af als de nummer één van de wereldranglijst, won de Vuelta a España en stond in de Giro d'Italia ook op het podium."

"Roglic is een heel goede tijdrijder, kan goed klimmen en is bovendien erg constant", aldus de Colombiaan. "Je kunt vooraf niemand uitsluiten. Vorig jaar deed Julian Alaphilippe het geweldig, terwijl hij niet op de favorietenlijstjes stond. Maar Roglic lijkt me de sterkste renner."

Primoz Roglic won vorig jaar de Vuelta a España. (Foto: Pro Shots)

'Dumoulin klimt beter dan de klimmers'

Dumoulin moest vorige week zijn rentree in het peloton uitstellen wegens een griepje. Hoewel de Limburger al ruim een half jaar niet in actie kwam na een knieblessure, heeft Bernal ook hoge verwachtingen van hem.

"Hij zal een belangrijke renner zijn. Als Dumoulin op zijn best is, dan klimt hij beter dan de pure klimmers. Daar kun je alleen maar respect voor hebben. Het is nog even afwachten hoe hij terugkeert na zijn blessure, maar ik denk dat hij in de Tour erg sterk zal zijn."

Doordat de voorlaatste etappe van de Tour een individuele tijdrit van 36 kilometer is, zal Bernal daar willen beginnen met een voorsprong op de tijdrijders Dumoulin en Roglic. "Ik zal vanaf het begin tijd moeten winnen om een voorsprong op hen op te bouwen", kijkt Bernal vooruit.

"Ik zal met een voorsprong van één à anderhalve minuut - ik noem maar een willekeurig getal - aan de tijdrit moeten beginnen om een kans te maken op de eindzege. Er zal vanaf het begin veel strijd zijn om seconden te sprokkelen."

De Tour begint op 27 juni met een heuvelachtige etappe met start en finish in Nice. De slotrit met finish op de Champs-Élysées in Parijs is op 19 juli.