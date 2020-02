Sam Oomen maakt donderdag zijn rentree in het wielerpeloton. De klimmer rijdt met de Tour de la Provence zijn eerste koers sinds hij in mei vorig jaar in de Giro d'Italia ten val kwam.

Oomen liep een gebroken heup op en moest bovendien een operatie aan een vernauwde bekkenslagader ondergaan.

De 24-jarige Brabander vormt in de driedaagse Franse koers een ploeg met Wilco Kelderman, Martijn Tusveld, de Duitsers Nico Denz en Martin Salmon, de Zwitser Marc Hirschi en de Amerikaan Chad Haga.

"We zijn blij dat we met deze koers aan het Europese seizoen beginnen", zegt ploegleider Arjan Ribbers van Sunweb. "Het wordt een zware koers met onder meer een finish bergop op de Mont Ventoux."

'Ploeg is gemotiveerd dankzij successen in Australië'

Sunweb is na het vertrek van Tom Dumoulin naar Jumbo-Visma succesvol aan het seizoen begonnen. De ploeg won drie etappes in de Herald Sun Tour en de Australiër Jai Hindley schreef het eindklassement op zijn naam.

"Dankzij de successen in Australië is de ploeg enorm gemotiveerd. Sommige renners rijden hun eerste koers van het jaar, Nico Denz debuteert zelfs voor ons", zegt de ploegleider.

Van Oomen wordt niet direct verwacht dat hij zich met het klassement bezighoudt. "We willen agressief koersen en jagen op nieuwe successen", kondigt Ribbers aan. "Marc en Wilco zullen onze troeven voor het klassement zijn, de andere jongens moeten hen vooral beschermen."