Fabio Jakobsen heeft zondag de slotrit van de Ronde van Valencia gewonnen. De Nederlandse kampioen bleef in de sprint onder anderen Dylan Groenewegen voor. De eindzege is voor Tadej Pogacar.

De 23-jarige Jakobsen drukte zijn wiel in de massasprint van de 97 kilometer lange slotrit van Paterna naar Valencia net iets eerder over de meet dan Groenewegen, die nog wel als tweede eindigde. De Duitser John Degenkolb kwam als derde over de meet.

Jakobsen nam zo revanche voor zijn twee tweede plekken eerder deze week in de etappekoers. Groenewegen versloeg zijn landgenoot zowel in de openingsrit als in de derde etappe, maar moest zich in de slotrit dus wel gewonnen geven.

Geletruidrager Pogacar hield zijn leidende positie in de vlakke slotrit eenvoudig vast. De Sloveen legde zaterdag de basis voor zijn eindzege door de koninginnenrit van de vijfdaagse etappekoers te winnen.

Poels beste Nederlander in klassement

Pogacar heeft in het eindklassement een voorsprong van zes seconden op de Australiër Jack Haig (tweede) en Tao Hart (derde). Wout Poels eindigt als zesde in het klassement en is daarmee de beste Nederlander.

In de kopgroep zaten zondag geen gevaarlijke klanten. Hugo Houle (Astana), Sergio Samitier (Movistar), Francesco Romano (Bardiani CSF) en Jon Agirre (Equipo Kern Pharma) reden enige tijd voor het peloton uit, maar maakten geen moment kans op de ritzege.

De ploegen van Groenewegen (Jumbo-Visma) en Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step) gaven de vier nooit al te veel marge en op 9 kilometer van de meet zat hun avontuur erop, waarna Jakobsen in de sprint de zege greep.