De organisatie van de Superprestige-veldrit in het Belgische Merksplas heeft het evenement zondagochtend afgelast. Vanwege storm Ciara was het onverantwoord voor renners en publiek.

Zaterdagavond wilde de organisatie de veldrit vlak over de grens bij Breda nog laten doorgaan. Het aanvangstijdstip werd met een half uur vervroegd om het risico te verlagen, maar zondag rond 10.00 uur werd toch een andere beslissing genomen.

"We doen dit om de algemene veiligheid van de renners, supporters en organisatie niet in gevaar te brengen", staat in een korte verklaring.

Door de afgelasting is het veldritseizoen van Wout van Aert voorbij. De Belg van Jumbo-Visma zou in Merksplas zijn laatste cross van deze winter rijden voordat hij met zijn ploeg op trainingskamp naar Tenerife gaat.

De laatste cross in de Superprestige wordt zaterdag in Middelkerke verreden. In België zijn net als in Nederland de wedstrijden in het profvoetbal zondag afgelast vanwege de storm.