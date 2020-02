Wout van Aert kan zijn geluk niet op met zijn overwinning in de Krawatencross. De Belg was zaterdag behoorlijk geëmotioneerd door zijn eerste zege sinds zijn zware val in de Tour de France van vorig jaar.

"Toen ik over de streep reed, ging er veel door me heen", jubelde Van Aert na zijn zege. "Het is de bevestiging dat ik het nog altijd kan."

De 25-jarige Belg liep in juli bij een valpartij in de tijdrit van de Tour een diepe vleeswond op in zijn heup. Na meerdere operaties maakte hij eind december zijn rentree met een vijfde plek in de Azencross. Op het WK van vorige week werd hij vierde.

Van Aert werd weliswaar al drie keer wereldkampioen veldrijden en de Krawatencross telt enkel mee voor de DVV Verzekeringen Trofee, maar hij hecht desondanks veel waarde aan zijn zege in de veldrit in het Belgische Lille.

"Het is niet de grootste overwinning, maar wel één voor eigen volk. Ik zat al een hele week met deze cross in mijn hoofd", liet hij weten. "Het is een beloning voor mezelf, ik word er best emotioneel van."

Wout van Aert bekroonde een knappe solo met de winst. (Foto: Reuters)

'Ik voelde me vanaf het begin heel goed'

In de derde ronde reed Van Aert weg uit de kopgroep en begon hij aan een indrukwekkende solo. Op de finish hield hij zijn landgenoot Quinten Hermans twintig seconden achter zich.

"Ik voelde me heel goed vanaf het begin van de cross. Ik heb rustig de tijd genomen om op te schuiven. Door wat foutjes van anderen kwam ik alleen achter Hermans. Vervolgens trok ik door en kon ik het verschil maken."

Vlak voor het passeren van de finish in Lille sloeg Van Aert enkele keren symbolisch op zijn rechterheup. Het is niet alleen de eerste overwinning na zijn zware val in de Tour, maar ook de eerste keer dat hij de Krawatencross wint.

"Ik heb nu ook eindelijk de Krawatencross gewonnen. Ik denk dat ik hier heel veel mensen in mijn dorp een plezier mee doe", besloot Van Aert, die zijn veldritseizoen zondag afsluit met de Superprestige-cross in het Belgische Merksplas.