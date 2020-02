Wout Poels is er zaterdag net niet in geslaagd om de koninginnenrit in de Ronde van Valencia op zijn naam te schrijven. De Limburger moest in de vierde etappe alleen Tadej Pogacar voor zich dulden.

Poels gaf in de 170 kilometer lange etappe van Calp naar de Sierra de Bérnia, een klim van de eerste categorie, zes seconden toe op Pogacar. De Brit Tao Geoghegan Hart eindigde vlak achter de Nederlander als derde.

Nadat Greg Van Avermaet op de slotklim als laatste werd ingerekend van een kopgroep van zes renners, ging Pogacar op 2 kilometer van de finish in de aanval. Poels ging nog in de achtervolging, maar de renner van Bahrain-McLaren slaagde er niet meer in om de Sloveen te passeren.

Voor Pogacar is het zijn tweede overwinning in de Ronde van Valencia. Afgelopen donderdag sloeg de 21-jarige renner van UAE Team Emirates een dubbelslag in de tweede rit.

Tadej Pogacar boekte zijn tweede ritzege in de Ronde van Valencia. (Foto: Getty Images)

Pogacar herovert ook leiderstrui

Dankzij zijn tweede ritzege nam Pogacar de leidende positie in het algemeen klassement weer over van de Australiër Jack Haig, die in de koninginnenrit op zes seconden als vijfde eindigde.

Haig bezet nu op zes tellen de tweede plaats in het klassement, voor Geoghegan Hart. Poels klimt naar de zesde plaats en heeft 25 seconden achterstand.

Zondag staat de slotrit op het programma in de Ronde van Valencia. Daarin krijgt Dylan Groenewegen de kans om zijn derde ritzege van deze week te boeken, want die etappe gaat over bijna 100 relatief vlakke kilometers van Paterna naar Valencia.