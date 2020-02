Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag haar eerste zege geboekt in de regenboogtrui als wereldkampioene veldrijden. De 21-jarige veldrijdster was in Lille de sterkste in de Krawatencross. Bij de mannen boekte Wout van Aert zijn eerste overwinning sinds zijn zware val van vorige zomer in de Tour de France.

Net als op het WK in het Zwitserse Dübendorf vorige week was Alvarado in een sprint-à-deux te sterk voor landgenote Annemarie Worst. Shirin van Anrooij zorgde in het Belgische Lille voor een geheel Nederlands podium. Dat was op het WK in Dübendorf ook het geval, alleen werd de derde plaats toen ingenomen door Lucinda Brand.

Door haar vijfde zege op rij in de strijd om de DVV Verzekeringen Trofee ging Alvarado ook met de eindwinst in het klassement aan de haal. De 21-jarige Rotterdamse volgt daarmee Sanne Cant op, net zoals ze de wereldtitel overnam van de Belgische. Cant was de afgelopen drie jaar de beste op het WK.

Worst en Alvarado reden direct na de start al hard weg bij de rest van het veld. De twee Nederlanders bleven de hele koers dicht bij elkaar, ondanks aanvallen van beide kanten. Beide vrouwen zagen een aanval stranden door een val in het mulle zand, waardoor een sprint de doorslag moest geven. Daarin was Alvarado nipt de snelste.

Op een kleine halve minuut achterstand wist Van Anrooij de strijd om de derde plek te winnen van Inge van der Heijden. Daarmee werden de eerste vier plekken in de rangschikking ingenomen door de Nederlandse vrouwen.

Van Aert wint eerste veldrit sinds crash in Tour

Bij de mannen won Van Aert zijn eerste koers sinds zijn val in de Tour de France van vorig jaar. De 25-jarige Belg van Jumbo-Visma pakte halverwege de cross de leiding en soleerde vervolgens overtuigend naar de zege.

Van Aert liep in juli bij een valpartij in de tijdrit van de Tour een diepe vleeswond op in zijn heup. Na meerdere operaties maakte hij eind december zijn rentree met een vijfde plek in de Azencross. Op het WK van vorige week werd hij vierde.

Vlak voor het passeren van de finish in Lille sloeg de dolblije Van Aert enkele keren symbolisch op zijn rechterheup. Het is overigens niet alleen de eerste overwinning na zijn zware val in de Tour, maar ook de eerste keer dat Van Aert de Krawatencross wint.

"Deze overwinning is de bevestiging dat ik het nog kan", zei Van Aert in een eerste reactie. "Ik voelde me vanaf het begin heel goed en nam rustig de tijd om op te schuiven. Voor mij was het daarna gewoon zaak om door te trekken."