Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag haar eerste zege geboekt in de regenboogtrui als wereldkampioene veldrijden. De 21-jarige veldrijdster was in Lille de sterkste in de Krawatencross.

Net als op het WK in het Zwisterse Dübendorf vorige week was Alvarado in een sprint-a-deux te sterk voor landgenote Annemarie Worst. Shirin van Anrooij zorgde in Lille voor een geheel Nederlands podium. Dat was op het WK in Dübendorf ook het geval, alleen werd de derde plaats toen ingenomen door Lucinda Brand.

Door haar vijfde zege op rij in de strijd om de DVV-Trofee, ging Alvarado ook met de eindwinst in het klassement aan de haal. De 21-jarige Rotterdamse volgt daarmee Sanne Cant op, net zoals ze de wereldtitel overnam van de Belgische. Cant was de afgelopen drie jaar de beste op het WK.

Worst en Alvarado reden direct na de start al hard weg bij de rest van het veld. De twee Nederlanders bleven de hele koers dicht bij elkaar, ondanks aanvallen van beide kanten. Beide vrouwen zagen een aanval stranden door een val in het mulle zand, waardoor een sprint de doorslag moest geven. Daarin was Alvarado nipt de snelste.

Op een kleine halve minuut achterstand wist Van Anrooij de strijd om de derde plek te winnen van Inge van der Heijden. Daarmee werden de eerste vier plekken in de rangschikking ingenomen door de Nederlandse vrouwen.