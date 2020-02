Dylan Groenewegen heeft vrijdag ook de derde etappe van de Ronde van Valencia gewonnen. De Amsterdammer van Team Jumbo-Visma rekende in de massasprint net af met zijn landgenoot Fabio Jakobsen.

Achter de twee Nederlanders eindigde de Sloveen Matej Mohoric als derde in de 174 kilometer lange etappe van Orihuela naar Torrevieja.

De rit werd gekleurd door een ontsnapping van zes renners. Op 9 kilometer van de finish werden de Spanjaarden Héctor Sáez, Julen Irizar en Ivan Moreno als laatste vluchters ingerekend door het peloton.

Kort daarvoor raakte Groenewegen weliswaar betrokken bij een valpartij, maar hij zat snel weer op zijn fiets. In de massasprint troefde hij Jakobsen net als eerder deze week af.

Groenewegen boekt vijftigste zege voor Jumbo-Visma

Voor Groenewegen was het zijn tweede ritzege in de Ronde van Valencia en zijn vijftigste in dienst van Jumbo-Visma. Afgelopen woensdag won hij in de openingsrit in Valencia zijn eerste koers van 2020.

De Sloveen Tadej Pogacar, die donderdag de tweede rit won, verloor de leiderstrui vrijdag aan de Australiër Jack Haig. Zij staan net als Alejandro Valverde, Ruben Fernandez, Dylan Teuns, Ion Izagirre en Tao Geoghegan Hart op dezelfde tijd.

De Ronde van Valencia duurt nog tot en met zondag. Zaterdag staat er een etappe met aankomst bergop op het programma.