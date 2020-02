Tadej Pogacar heeft donderdag de tweede etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. Het toptalent uit Slovenië klopte Alejandro Valverde op een lastige aankomst en reed Dylan Groenewegen uit de leiderstrui.

De 21-jarige Pogacar timede na een rit van Torrent naar Cullera over 181 kilometer goed op het slotklimmetje. De Belg Dylan Teuns eindigde als derde. Wout Poels was op de achttiende plaats de beste Nederlander.

Groenewegen, die woensdag de eerste etappe won, raakte zijn leiderstrui kwijt. In de laatste 2 kilometer moesten de renners een lastig heuveltje met een gemiddelde stijging van 8 procent op en dat was zoals verwacht te zwaar voor de sprinter van Jumbo-Visma.

De nieuwe leider Pogacar, die vorig seizoen al veel indruk maakte met acht zeges en de derde plaats in de Vuelta a España, staat in het algemeen klassement in dezelfde tijd als de nummer twee Jack Haig en de nummer drie Valverde.

Jos van Emden reed donderdag na 10 kilometer samen met de Fransman Rémi Cavagna, de Italiaan Alessandro De Marchi en Spaanse ploeggenoten Héctor Sáez en Álvaro Cuadros weg uit het peloton. De vijf vluchters kregen een maximale voorsprong van een kleine zes minuten, maar waren vlak voor het slotklimmetje allemaal teruggepakt.

De derde etappe in Valencia voert vrijdag over 175 kilometer van Orihuela naar Torrevieja. Onderweg ligt er een klim van tweede categorie, maar de top van die col is op meer dan 70 kilometer van de finish, waardoor een massasprint tot de mogelijkheden behoort. De Spaanse ronde duurt tot en met zondag.