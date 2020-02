Dylan Groenewegen haalde woensdag opgelucht adem na de eerste etappe in de Ronde van Valencia. De renner van Jumbo-Visma kende een moeizame aanloop van de massasprint, maar dankzij een fraaie comeback boekte hij alsnog zijn eerste ritzege van het seizoen.

"Het was een redelijke inhaalrace, maar het maakt dan niet meer uit hoe je wint", zei een tevreden Groenewegen in finishplaats Villarreal bij de NOS. "Als sprinter voel je in het begin van het seizoen de druk om te presteren en dan geeft het rust als het meteen lukt. Die druk is er nu een beetje af."

De 26-jarige Groenewegen was topfavoriet voor de ritzege, al zat hij in de slotfase van de 180 kilometer lange rit niet goed van voren. De Amsterdammer moest van ver komen in de massasprint, maar drukte zijn wiel uiteindelijk net iets eerder over de streep dan landgenoot Fabio Jakobsen van Deceuninck-Quick-Step.

"Het was een beetje mijn eigen schuld dat ik te ver zat, ik had meer aanwijzingen moeten geven in de finale", bekende Groenewegen. "De ploeg was heel sterk vandaag, maar we moeten nog een beetje op elkaar ingespeeld raken. Gelukkig had ik genoeg ruimte om te sprinten. Ik weet dat ik dan heel ver kan komen."

Dylan Groenewegen troefde Fabio Jakobsen nipt af in de sprint. (Foto: Getty Images)

'Heb heel goede winter gehad'

Groenewegen rijdt deze week in Spanje zijn eerste koers van het seizoen. In aanloop naar de Giro d'Italia zal de sprinter ook nog meedoen aan onder meer de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten (eind februari) en de Tirreno-Adriatico (maart).

"Ik ben nog niet echt op topniveau, maar de benen en de ploeg zijn goed. Ik heb een heel goede winter gehad en ook de trainingsstages gingen prima. We kunnen de kracht van de ploeg nog beter benutten, maar de eerste zege is binnen en dat is heel lekker."

De Ronde van Valencia gaat donderdag verder met een heuveletappe van 181 kilometer van Torrent naar Cullera. De Spaanse rittenkoers, die vorig jaar werd gewonnen door Ion Izagirre, duurt tot en met zondag.