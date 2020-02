Dylan Groenewegen heeft woensdag bij zijn eerste optreden van het seizoen direct een overwinning geboekt. De renner van Jumbo-Visma troefde landgenoot Fabio Jakobsen af in de eerste etappe van de Ronde van Valencia.

De eerste etappe leidde de renners van Castellón naar Villarreal over 180 kilometer en kende met Cédric Beullens, Cristian Scaroni, Diego Sevilla en Julen Irizar vier vluchters. De koplopers waren 10 kilometer voor de meet allemaal ingerekend, waardoor de vlakke rit zoals verwacht ontaardde in een massasprint.

Groenewegen kende een slechte lead-out en moest daardoor van ver komen in Villarreal, maar wist zijn wiel net iets eerder over de streep te drukken dan landgenoot Jakobsen. De derde plek werd opgeëist door de Noor Alexander Kristoff.

Vorig jaar boekte Groenewegen zijn eerste overwinning van het seizoen ook in de Ronde van Valencia, al sloeg hij toen in de laatste etappe toe. De Amsterdammer won in 2019 in totaal vijftien ritten, meer dan wie dan ook in het peloton.

Ook Tom Dumoulin zou in Spanje in actie komen, maar hij werd maandagavond ziek en meldde zich af voor de Ronde van Valencia. De Limburger, die acht maanden geleden zijn laatste koers reed, wacht daardoor nog altijd op zijn langverwachte rentree én zijn debuut voor Jumbo-Visma.

De tweede etappe van de Ronde van Valencia voert de renners donderdag van Torrent naar Cullera over een heuvelachtig parcours van 181 kilometer. De rittenkoers, die geen WorldTour-status heeft, duurt nog tot en met zondag.