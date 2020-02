Annemarie Worst heeft woensdag de Ethias Cross in Maldegem gewonnen. Yara Kastelijn moest per brancard afgevoerd worden en liep twee breukjes op, al kan ze waarschijnlijk snel haar rentree maken.

De kersverse wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado ontbrak in Maldegem en ook de Belgische topper Sanne Cant kon wegens een ziekte niet meedoen.

Afgelopen weekend was Worst nog in tranen nadat ze net naast de wereldtitel had gegrepen. In de eindsprint in het Zwitserse Dübendorf werd ze geklopt door Del Carmen Alvarado.

Worst werd in Maldegem op het podium vergezeld door landgenotes Inge van der Heijden en Denise Betsema. Voor Betsema was het haar tweede veldrit sinds ze door de UCI voor een half jaar werd geschorst nadat ze positief testte op anabole steroïden.

Kastelijn per brancard afgevoerd

Europees kampioen Kastelijn reed in de beginfase vooraan mee totdat ze samen met Shirin van Anrooij ten val kwam. Kastelijn werd kermend van de pijn op een brancard weggedragen.

Haar ploeg 777 Pro Team meldde woensdagavond dat Kastelijn twee breukjes in de uitsteeksels van wervel vier en vijf heeft opgelopen, maar ze kan mogelijk komend weekend al weer in actie komen.

Bij de mannen ging de zege naar de Belg Eli Iserbyt. Corné van Kessel was op de vierde plek de beste Nederlander en wereldkampioen Mathieu van der Poel verscheen niet aan de start.