Het onafhankelijke antidopingbureau CADF baalt ervan dat zondag een rapport over Astana en dopingarts Michele Ferrari uitlekte en heeft besloten het verslag niet door te sturen naar wielerbond UCI. Astana ontkomt daardoor vrijwel zeker aan een onderzoek en mogelijke sancties.

In het rapport, dat in handen was van Deense en Noorse journalisten, werd de Kazachse ploeg in verband gebracht met de beruchte Ferrari die levenslang geschorst is vanwege zijn aandeel in de zaak-Lance Armstrong. Renners Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko werden bij naam genoemd.

"We betreuren enorm dat het rapport is gelekt. Er wordt onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren om te voorkomen dat het nog eens voorkomt", meldt de CADF woensdag in een verklaring.

"Bovendien kunnen we bevestigen dat we het rapport na zorgvuldige bestudering niet hebben ingediend bij de UCI voor het starten van een tuchtprocedure tegen de betrokken personen of ploegen."

De CADF benadrukt in de verklaring verder dat het 24 pagina's tellende rapport over Astana door zorgvuldig onderzoek tot stand is gekomen en dat het met niemand is gedeeld.

Astana, Fuglsang én Ferrari ontkennen

Zowel Astana als Fuglsang als Ferrari liet maandag snel weten dat er niets van het rapport klopt. De Kazachse wielerploeg zei daarnaast volledig mee te werken bij een eventueel onderzoek.

De 34-jarige Fuglsang doet al jaren mee in de top van het wielrennen. In 2019 was hij de beste in Luik-Bastenaken-Luik en won hij een rit in de Ronde van Spanje. De Deen deed veertien keer mee aan een grote ronde.