Mads Pedersen heeft zijn contract bij Trek-Segafredo woensdag met twee jaar verlengd. De wereldkampioen op de weg blijft daardoor tot en met 2022 bij de ploeg van Bauke Mollema.

Eind september beleefde Pedersen zijn doorbraak door in een kletsnat Yorkshire te stunten met de wereldtitel. Hij was sterker dan onder anderen Mathieu van der Poel, die in de finale moest lossen.

Pedersen werd de eerste Deense wereldkampioen ooit en boekte zijn eerste overwinning in de WorldTour. Eerder in zijn loopbaan won hij onder meer de Ronde van Denemarken, de Eurometropool Tour en de Ronde van Poitou-Charentes.

"Ik wil consistenter worden en top zijn in de klassiekers, in plaats van af en toe vooraan mee te doen. Ik wil de regenboogtrui eer aandoen", aldus de 24-jarige Pedersen na zijn contractverlenging bij Trek-Segafredo, waarvoor naast Mollema ook Koen de Kort rijdt.

Pedersen begon zijn seizoen vorige maand net als veel andere renners in Australië en richt zich dit jaar naast de klassiekers ook op de Tour de France, waar hij voor het eerst aan de start verschijnt.