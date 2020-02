Bjarne Riis heeft zijn excuses aangeboden aan Tour de France-baas Christian Prudhomme voor zijn dopingverleden. De Deen werd onlangs mede-eigenaar van de Zuid-Afrikaanse WorldTour-ploeg NTT Pro Cycling, wat waarschijnlijk betekent dat hij Prudhomme zal treffen in de Tour.

"Ik hoorde een paar weken geleden dat Riis weer deel uitmaakt van een wielerploeg. De ASO (de Tour-organisatie, red.) was niet betrokken bij die beslissing", zei Prudhomme dinsdagavond bij een presentatie over de Tour van 2021, die start in Denemarken.

"Maandag heb ik een e-mail van hem gehad, waarin hij zegt dat hij spijt heeft van wat er is gebeurd, wat hij heeft gezegd en hoe hij is omgegaan met zijn gele trui."

Riis won de Tour de France van 1996 en gaf elf jaar later toe dat hij tussen 1993 en 1998 het verboden middel epo had gebruikt. Zijn Tour-zege kon hem echter niet worden afgenomen, want ten tijde van zijn bekentenis was zijn dopinggebruik verjaard.

Bovendien wordt door onder anderen oud-renners Tyler Hamilton en Michael Rasmussen beweerd dat tussen 2001 en 2015 doping werd gebruikt bij CSC en later Tinkoff-Saxo, de ploeg waar Riis na zijn actieve loopbaan werkte. Riis heeft dat echter altijd ontkend.

Tour de France-baas Christian Prudhomme. (Foto: Pro Shots)

'Stap in de goede richting'

Vanwege de dopingsluier rond Riis heeft Prudhomme zich nooit lovend uitgelaten over de Deen, maar de Franse Tour-baas kan de excuses waarderen. "Hoewel je het verleden niet kunt vergeten, ben ik er blij mee. Dit is een stap in de goede richting."

Riis mocht ondanks zijn dopingbiecht gewoon weer aan de slag in het wielrennen. Een regel die dat verbiedt, werd pas in 2011 ingevoerd en dat was na de bekentenis van de Deen.

De eerste drie ritten van de Tour de France van 2021 worden in Denemarken verreden. De Tour-editie van dit jaar begint op 27 juni in Nice.