Teammanager Alexander Vinokourov is boos dat Astana in verband wordt gebracht met doping. Het onafhankelijke antidopingagentschap CADF beweert in een rapport dat zijn renners Jakob Fuglsang en Alexey Lutsenko gebruik hebben gemaakt van de diensten van de omstreden arts Michele Ferrari.

"Het slaat nergens op. Het is allemaal gebaseerd op absurde geruchten. We zijn niet gecontacteerd door het CADF. We zijn uiteraard bereid tot samenwerking met hen en de UCI om de waarheid in deze hele zaak aan het licht te brengen", zegt Vinokourov in een eerste reactie tegen L'Equipe.

Het CADF schrijft in het 24 pagina's tellende document dat Fuglsang een dopingprogramma volgt bij Ferrari, die vanwege zijn aandeel in de zaak-Lance Armstrong voor het leven is geschorst, en dat ook Lutsenko aanwezig was bij minstens één ontmoeting tussen de twee in Nice of Monaco.

Fuglsang, die de kopman van Astana is, ontkende maandag al alles. "Ik bestrijd dat ik Ferrari ooit heb ontmoet. Ik weet niets van welk rapport dan ook en kan bevestigen dat er nooit een zaak tegen mij is geopend. Het baart me echt zorgen dat zulke verhalen door de media worden verspreid."

'Je gelooft toch niet dat Ferrari ons onopgemerkt kan bezoeken?'

Het CADF stelde ook dat Ferrari zelf meermaals een bezoek heeft gebracht aan Astana tijdens wedstrijden. Zo zou hij vorig jaar de renners van de Kazakse formatie hebben opgezocht in de Ronde van Catalonië, waarbij Fuglsang en Lutsenko niets eens hun opwachting maakten.

"Maar je gelooft toch niet dat Ferrari ongemerkt de Ronde van Catalonië kan bezoeken?", aldus Vinokourov. "Hij zou door iedereen herkend worden. Alle ploegen slapen in hetzelfde hotel. Daarnaast, waarom zou Ferrari juist naar die wedstrijd zijn gekomen terwijl Jakob en Alexey niet aan de start verschenen?"

Ferrari deed de passages over hem maandag ook al af als onzin. "Helaas ontkom ik er niet aan om de laatste hoax in de media tegen me te ontkennen. Ik heb al tien jaar geen contact met renners van Astana en ben al sinds 1994 niet meer bij een koers geweest. Het rapport is gebaseerd op valse verklaringen."