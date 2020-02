Tom Dumoulin moet zijn langverwachte rentree in het wielerpeloton toch nog even uitstellen. De renner van Jumbo-Visma is ziek geworden en kan daardoor deze week niet meedoen aan de Ronde van Valencia.

Dumoulin zou in Valencia zijn eerste koers in acht maanden rijden. Zijn laatste optreden was in het Critérium du Dauphiné in juli vorig jaar. De toenmalige renner van Team Sunweb moest in die koers afstappen als gevolg van de knieblessure die hij in mei tijdens de Giro d'Italia opliep.

"De jongens zijn hier in Valencia net vertrokken voor een trainingsrit, maar helaas zonder mij. Ik ben maandagavond ziek geworden en keer terug naar huis om te herstellen", schrijft de 29-jarige Dumoulin dinsdag op Instagram.

"Dit is niet de manier waarop ik het seizoen wilde beginnen. Ik kwam naar Spanje om conditie op te bouwen, niet om het minder te laten worden. Maar als je je niet goed voelt, kun je beter niet racen. Ik hoop snel terug te zijn."

Duitser Martens vervangt Dumoulin

Dumoulin rijdt sinds dit seizoen voor Jumbo-Visma, nadat hij de afgelopen acht jaar onder contract stond bij Sunweb. Normaal gesproken zal de Limburger op 11 maart in de Tirreno-Adriatico alsnog zijn debuut maken voor zijn nieuwe ploeg.

Komende zomer maakt Dumoulin zijn opwachting in de Tour de France. De Giro-winnaar van 2017 zal het kopmanschap delen met ploeggenoten Steven Kruijswijk en Primoz Roglic.

Door het wegvallen van Dumoulin staat de Duitser Paul Martens aan de start van de eerste etappe in de Ronde van Valencia. Het team van Jumbo-Visma bestaat verder uit Dylan Groenewegen, Pascal Eenkhoorn, Jos van Emden, de Noor Tobias Foss, de Duitser Christoph Pfingsten en de Belg Maarten Wynants.

De Ronde van Valencia begint woensdag met een vlakke etappe van 180 kilometer. De Spaanse rittenkoers, die geen WorldTour-status heeft, duurt tot en met zondag.