Jakob Fuglsang heeft maandag met klem ontkend dat hij iets met doping te maken heeft. De toprenner werd eerder op maandag in verband gebracht met de Italiaanse dopingarts Michele Ferrari, maar snapt daar niets van.

"Ik bestrijd dat ik dokter Ferrari ooit heb ontmoet. Ik weet niets van welk rapport dan ook en kan bevestigen dat er nooit een zaak tegen mij is geopend door een antidopingbureau", schrijft de 34-jarige Fuglsang op Instagram.

"Ik hoef nergens op te reageren. Het baart me echt zorgen dat zulke verhalen door de media worden verspreid."

In een uitgelekt rapport van het onafhankelijke antidopingagentschap CADF stond dat Fuglsang een dopingprogramma zou volgen bij de beruchte Ferrari, die vanwege zijn aandeel in de zaak rond Lance Armstrong levenslang geschorst is.

Astana en Ferrari ontkennen ook

Fuglsangs ploeggenoot Alexey Lutsenko zou ook in contact staan met Ferrari, net als mogelijk de gehele Astana-ploeg. Eerder op maandag reageerde Astana verrast op de berichtgeving. De Kazachse formatie ontkende iedere samenwerking met de dopingarts.

De 66-jarige Ferrari zelf deed de beweringen in het rapport ook al af als onzin. "Ik heb al tien jaar geen contact met renners van Astana en ben al sinds 1994 niet meer bij een koers geweest. Het rapport is gebaseerd op valse verklaringen", zei hij.

De ervaren Fuglsang doet al jaren mee in de top van het wielrennen. Vorig jaar won hij Luik-Bastenaken-Luik en pakte hij een ritzege in de Ronde van Spanje. De Deen stond veertien keer aan de start van een grote ronde.