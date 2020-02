Astana is verrast over berichten dat toprenner Jakob Fuglsang zou samenwerken met Michele Ferrari. Het Kazachse wielerteam ontkent banden te hebben met de Italiaanse dopingarts.

Astana reageert daarmee maandag op beweringen in een uitgelekt rapport van het onafhankelijke antidopingagentschap CADF, dat in handen is van Deense en Noorse journalisten.

In het 24 pagina's tellende document staat dat de Deense renner Fuglsang een dopingprogramma zou volgen bij de beruchte dokter Ferrari, die vanwege zijn aandeel in de zaak-Lance Armstrong voor het leven is geschorst. Ook Astana-renner Alexey Lutsenko zou banden met Ferrari hebben.

"Astana heeft kennis genomen van de berichten dat sommige van onze renners contacten zouden hebben met dokter Ferrari", staat in een officiële verklaring van de WorldTour-formatie. "Het team benadrukt dat we niet met verdachte artsen, zoals de heer Ferrari, samenwerken."

"Het is onze renners ook niet toegestaan om buiten de ploeg om dokters te raadplegen. We hebben momenteel contact met de UCI en het CADF om meer informatie te krijgen."

Mogelijk meer Astana-renners betrokken

Het rapport noemt alleen Fuglsang en Lutsenko bij naam, maar suggereert dat er een heimelijke samenwerking bestaat tussen Ferrari en het hele Astana-team. Zo zou de Italiaan het team vorig jaar hebben bezocht tijdens de Ronde van Catalonië.

De 34-jarige Fuglsang, die in 2019 indruk maakte met winst in Luik-Bastenaken-Luik en een ritzege in de Ronde van Spanje, heeft net als de zeven jaar jongere Kazach Lutsenko nog niet op de beschuldigingen gereageerd. De twee zijn momenteel op hoogtestage in Tenerife.

Astana benadrukt een streng antidopingbeleid te voeren en bij een eventueel onderzoek volledig mee te werken. "We gaan ervan uit dat, als er enig bewijs is van wangedrag, er door de instanties onmiddellijk een tuchtprocedure zou zijn gestart. Tot op heden is dat echter nog niet het geval."