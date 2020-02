Tom Dumoulin maakt deze week in de Ronde van Valencia zoals verwacht zijn officiële debuut voor Jumbo-Visma. Voor de 29-jarige Limburger wordt het zijn eerste koers in acht maanden tijd.

Jumbo-Visma onthulde maandag de zevenkoppige selectie voor de Spaanse rittenkoers, die woensdag begint en tot en met zondag duurt.

Dumoulin krijgt gezelschap van zijn landgenoten Dylan Groenewegen, Pascal Eenkhoorn en Jos van Emden. De selectie bestaat verder uit de de Noor Tobias Foss, de Duitser Christoph Pfingsten en de Belg Maarten Wynants.

Dumoulin kwam niet meer in actie sinds zijn opgave tijdens het Critérium du Dauphiné in juli vorig jaar. Dat was het gevolg van een hardnekkige knieblessure, die hij een maand eerder had opgelopen bij een val in de Giro d'Italia.

De voormalig Giro-winnaar, die na acht jaar de overstap maakte van Team Sunweb naar Jumbo-Visma, liet in december al weten zijn knie eindelijk weer volledig te kunnen belasten en uit te kijken naar zijn rentree.

De vijfvoudig Nederlands wielrenner van het jaar heeft de Tour de France aangestipt als zijn hoofddoel voor het nieuwe seizoen. Hij zal daar het kopmanschap delen met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk. Daarna hoopt hij ook deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio.