Remco Evenepoel is het wielerseizoen zondag begonnen met de eindoverwinning in de Ronde van San Juan. Het Belgische toptalent gaf zijn leidende positie in het algemeen klassement in de zevende en laatste etappe niet meer uit handen.

De twintigjarige Evenepoel liet de Italiaan Filippo Ganna ruim een halve minuut achter zich in het eindklassement. De inmiddels 43-jarige Óscar Sevilla werd op een minuut derde.

Evenepoel veroverde de koppositie in het klassement in de derde etappe, waarin hij een klasse apart was in de tijdrit. In de volgende drie ritten behield de renner van Deceuninck-Quick Step zijn leiderstrui zonder problemen.

De slotrit, die het peloton over 141 kilometer van en naar San Juan voerde, werd gewonnen door Fernando Gaviria. De Colombiaan van UAE Team Emirates bleef Peter Sagan (tweede) en zijn landgenoot Alvaro José Hodeg (derde) voor en boekte zijn derde ritzege van deze week.

Met de eindoverwinning in de Argentijnse wielerronde boekte Evenepoel zijn zevende profzege in zijn carrière. Eerder won hij onder meer de Clásica San Sebastián, de Ronde van België en kroonde hij zich tot Europees kampioen tijdrijden.

Evenepoel is de opvolger van Winner Anacona als winnaar van de Ronde van San Juan, die deel uitmaakt van de nieuwe ProSeries. Drie jaar geleden won Bauke Mollema de eerste profeditie van deze koers, die daarvoor alleen als amateurwedstrijd op de kalender stond.