Mathieu van der Poel genoot zondag van zijn dominantie bij het WK veldrijden in het Zwitserse Dübendorf. De 25-jarige Nederlander reed na een masterclass naar zijn derde wereldtitel.

"Dit moet toch wel een van mijn beste optredens ooit zijn geweest in het veldrijden", zei Van der Poel vlak na de cross in gesprek met de NOS. "De manier waarop ik gewonnen heb, maakt me enorm trots."

De titelverdediger besliste de koers in de Zwitserse modder al in de eerste ronde en zette zijn concurrenten op een gegeven moment op bijna twee minuten. Nadat 'MVDP' het in de laatste omloop iets rustiger aandeed, eindigde de Brit Tom Pidcock uiteindelijk op 1.20 minuten als tweede en werd de Belg Toon Aerts derde op 1.45 minuten.

"Ik voelde dat ik de afgelopen weken steeds beter werd", glimlachte Van der Poel. "Dat was geen grootspraak. Dat alles op het moment dat het moet perfect gaat, is een droom die uitkomt."

'Kloof na eerste ronde gaf me vleugels'

Vooraf sijpelde vanuit het Belgische kamp de hoop door dat het vlakke parcours op het vliegveld van Dübendorf niet het meest geschikte was voor Van der Poel.

"Ik heb ook gelezen dat ik wat minder zou zijn op zo'n 'stoempparcours'", zei de wereldkampioen, die blij was met de regen en modder. "Mooi dat het zo zwaar was, dan weet je dat de besten van voren zullen zitten."

Van der Poel was niet van plan om al in de eerste ronde de beslissing te forceren. "Ik wilde vooral de eerste ronde op kop doorkomen, want dan kon ik beter alle diepe sporen op dit parcours lezen. Tot mijn verbazing sloeg ik een flinke kloof, dat gaf me vleugels."

Van der Poel bezorgde Nederland de vierde gouden medaille bij het WK in Dübendorf. Shirin van Anrooij (junioren vrouwen), Ceylin del Carmen Alvarado (elite vrouwen) en Ryan Kamp (beloften mannen) werden dit weekend eveneens wereldkampioen.