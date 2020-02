Mathieu van der Poel heeft zondag met een zeldzame demonstratie zijn derde wereldtitel in het veldrijden veroverd. De 25-jarige Nederlander reed in het Zwitserse Dübendorf al in de eerste minuten weg en declasseerde zijn concurrenten tot figuranten.

De pas twintigjarige Brit Tom Pidcock reed op 1 minuut en 20 seconden van Van der Poel knap naar het zilver. De Belg Toon Aerts veroverde brons door zijn landgenoot en drievoudig wereldkampioen Wout van Aert af te troeven.

Van der Poel werd in 2015 in het Tsjechische Tábor op twintigjarige leeftijd de jongste wereldkampioen ooit in het veldrijden. Vorig jaar pakte hij in het Deense Bogense zijn tweede regenboogtrui. Met drie titels komt hij op gelijke hoogte met zijn grote rivaal Van Aert, die in 2016, 2017 en 2018 goud won.

Van der Poel sloot zijn crossseizoen zondag af met zijn 24e zege in 25 veldritten. Alleen in Ronse won hij niet en toen was hij net terug van een trainingsstage.

De renner van Alpecin-Fenix gaat zich na een korte rustperiode richten op de weg, waar hij in het voorjaar een flink aantal klassiekers zal rijden. Zijn grootste doel voor 2020 zijn de Spelen van komende zomer in Tokio, waar hij olympisch kampioen hoopt te worden op de mountainbike.

De zoon van Adrie van der Poel (de wereldkampioen van 1996) bezorgde Nederland de achtste wereldtitel veldrijden bij de mannen. Bij het WK in Dübendorf was er in totaal vier keer goud voor Nederland. Shirin van Anrooij (junioren vrouwen), Ceylin del Carmen Alvarado (elite vrouwen) en Ryan Kamp (beloften mannen) werden dit weekend eveneens wereldkampioen.

Nederlandse wereldkampioenen bij de mannen 1981 (Tolosa): Hennie Stamsnijder

1990 (Getxo): Henk Baars

1996 (Montreuil): Adrie van der Poel

2000 (Sint-Michielsgestel): Richard Groenendaal

2008 (Treviso): Lars Boom

2015 (Tábor): Mathieu van der Poel

2019 (Bogense): Mathieu van der Poel

2020 (Dübendorf): Mathieu van der Poel

Van der Poel rijdt al in eerste ronde weg

Door de regen en harde wind was het parcours op het vliegveld van Dübendorf zeer modderig en zwaar geworden en dat gaf de Belgen na de verkenning wat hoop, maar Van der Poel domineerde vanaf de eerste meter. Hij nam met een flinke sprint de kop bij de start en gaf die niet meer uit handen.

Na de eerste van in totaal zeven rondes had de Nederlander al een voorsprong van vijftien seconden op Aerts, de enige veldrijder die 'MVDP' dit seizoen wist te verslaan.

In de tweede ronde kwamen de achtervolgers - de Belgen Aerts, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck en Van Aert en Pidcock - bij elkaar, maar met een achterstand van een minuut op Van der Poel halverwege de koers was dat niet meer dan de strijd om het zilver.

Pidcock maakte de cross voor de Belgen nog wat pijnlijker door een gaatje te slaan met het vijftal in het lichtblauw. De jonge Brit, vorig jaar de wereldkampioen bij de beloften, hield stand voor het zilver, ver achter alleenheerser Van der Poel.