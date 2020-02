Mathieu van der Poel is zondag op imponerende wijze voor de derde keer wereldkampioen veldrijden geworden. Lees alles over de eenzijdige koers in het Zwitserse Dübendorf in ons liveblog.

WK veldrijden in Zwitserland!



Renners onderweg

Ruime voorsprong Van der Poel

Zeven rondjes Goedemiddag en welkom in ons liveblog over de mannenwedstrijd bij het WK veldrijden in Zwitserland!

Toon Aerts kan nog geen troost vinden in de bronzen medaille op het WK veldrijden. De outsider voor de titel kon de demarrage van Mathieu van der Poel in de openingsronde niet volgen. "Ik heb mezelf daar een beetje opgeblazen. Mathieu ging meteen voluit en het was scharrelen om mee te kunnen. Ik moest even bekomen. Uiteindelijk eindig ik tussen 3 toptalenten waar de hele wielerwereld over praat. Daar ben ik trots op, maar ik had Mathieu graag iets langer gevolgd." WK veldrijden · Van der Poel showt zijn fiets nog even vlak voor hij de finish passeert. WK veldrijden · Van Aert 'enorm teleurgesteld' dat hij niet op podium staat

Wout van Aert is niet tevreden met zijn vierde plaats, zo laat hij weten aan Sporza. De Belg baalt dat hij pech kreeg onderweg (lekke band). "Voor het eerst in 9 WK's sta ik niet op het podium. Als je dan door pech wordt afgeremd, is dat pijnlijk. Ik had misschien niet verwacht dat het zou lukken vandaag. Maar ik was er toch dichtbij." WK veldrijden · WK veldrijden · WK veldrijden · Mathieu van der Poel heeft zijn regenboogtrui inmiddels om en het Wilhelmus heeft geklonken. WK veldrijden · WK veldrijden · De podiumceremonie staat op het punt van beginnen. Mathieu van der Poel staat klaar om zijn regenboogtrui omgehangen te krijgen. WK veldrijden ·



🇳🇱 Mathieu van der Poel 🇬🇧 Thomas Pidcock 🇧🇪 Toon Aerts 🇧🇪 Wout van Aert 🇧🇪 Laurens Sweeck 🇧🇪 Michael Vanthourenhout 🇳🇱 Corné van Kessel 🇧🇪 Tim Merlier 🇧🇪 Quinten Hermans 🇧🇪 Eli Iserbyt De top tien: WK veldrijden · Van der Poel trots op manier waarop hij titel pakt

Mathieu van der Poel is niet alleen blij met zijn derde wereldtitel, maar vooral ook op de manier waarop hij die titel heeft binnengehaald. "De manier waarop ben ik enorm trots op", zegt hij tegen de NOS. "Ik voelde in de afgelopen weken dat ik beter was. Je zag het vorig weekend al. Maar om zo alles perfect te laten verlopen, dat is gewoon een droom. Ik was stiekem blij dat het zo zwaar was, want dan weet je dat de beste vooraan rijdt. Ik wilde vanaf de eerste ronde op kop komen. Ik sloeg meteen een kloof, tot mijn verbazing eigenlijk."

WK veldrijden · Corné van Kessel is de tweede Nederlander. Hij wordt zevende. WK veldrijden · Laurens Sweeck wordt vijfde. In de top-6 eindigen vier Belgen. Helaas voor de Belgen eindigen ze van plek 3 tot en met 6. WK veldrijden · Wout van Aert wordt vierde. Toch knap voor iemand die net terug is van een blessure én nauwelijks crossen heeft gereden. WK veldrijden · Van der Poel declasseert concurrentie en pakt derde wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel heeft met groot vertoon van macht zijn derde wereldtitel voor zich opgeëist. De Nederlander rijdt vanaf de start met een verschroeiend tempo over het parcours in het Zwitserse Dübendorf. De Brit Thomas Pidcock wordt verrassend tweede, Toon Aerts pakt het brons. WK veldrijden · Mathieu van der Poel pakt zijn derde wereldtitel veldrijden! WK veldrijden · Laatste ronde - Het is aftellen voordat Van der Poel binnenkomt en de titel binnen heeft. WK veldrijden · Laatste ronde - Pidcock lijkt het zilver wel binnen te hebben. Hij gooit dus nog even wat extra zout in de Belgische wonden. WK veldrijden · Laatste ronde - Van der Poel maakt even een klein slippertje bij een klimmetje. Niet dat het uitmaakt: het verschil is al rondenlang enorm. WK veldrijden · Laatste ronde - Een laatste fietswissel voor Van der Poel. WK veldrijden · Laatste ronde - Pidcock komt op 1.36 achter Van der Poel over de finish. Vlak achter hem rijdt Toon Aerts. Wout van Aert volgt op een grotere achterstand. Hij rijdt nu samen met Belgisch kampioen Sweeck. WK veldrijden · Nog één ronde - Ook Pidcock wisselt van fiets. Achtervolger Aerts doet dat niet, en dus wordt het gaatje tussen de nummer twee en drie kleiner. WK veldrijden · Nog één ronde - Van der Poel hoort de bel! Nog een laatste ronde, dan is hij wereldkampioen. WK veldrijden · Nog twee ronden - Van der Poel wisselt nog eens van fiets. Hij ziet er getekend uit, maar rijdt nog altijd met een indrukwekkend tempo rond. WK veldrijden · Nog twee ronden - Pidcock ligt er in de strijd om het zilver heel goed voor. De Brit heeft een seconde of vijftien voorsprong op Aerts en Van Aert. WK veldrijden · Nog twee ronden - Mathieu van der Poel heeft een kleine anderhalve minuut voorsprong op nummer twee Thomas Pidcock. WK veldrijden · Nog twee ronden - Marthieu van der Poel komt na 47 minuten en 54 seconden voor de vijfde keer over de streep. Nog twee rondjes doorrijden, dan is hij wereldkampioen. WK veldrijden · Nog drie ronden - Van der Poel is dus hard op weg naar zijn derde wereldtitel, nadat hij in 2015 en 2019 ook al de beste tijd. Hij komt met een derde titel gelijk te staan met Wout van Aert, die van 2016 tot en met 2018 de beste was. Beide zijn overigens nog ver verwijderd van het record. Dat staat op naam van de Belg Erik de Vlaeminck, die zeven keer wereldkampioen werd. WK veldrijden · Nog drie ronden - De voorsprong van Pidcock op Aerts is nu zo'n negen seconden. Het gebeurt allemaal ver achter Van der Poel. WK veldrijden · Een mooi beeld uit het begin van de wedstrijd, waarin Van der Poel meteen al duidelijk maakte wat hij van plan was. Niet veel later was hij aan de horizon verdwenen. WK veldrijden · Nog drie ronden - Pidcock heeft inmiddels een aardig gaatje geslagen op de Belgen. Hij heeft zes tellen te pakken op Aerts. Dan volgt Vanthourenhout. WK veldrijden · Nog drie ronden - Van der Poel heeft er weer een rondje opzitten. Hij zet een rondetijd van 9.43 neer. Als hij dit tempo kan volhouden, dan is hij over een klein halfuurtje kampioen. WK veldrijden · Nog vier ronden - Van der Poel wisselt nog een keer van fiets. WK veldrijden · Nog vier ronden - Pidcock ligt nog altijd tweede, met Aerts en Van Aert in zijn kielzog. Van der Poel rijdt onbedreigd vooraan. WK veldrijden · Nog vier ronden - De regie heeft vooral oog voor Pidcock en de Belgen, omdat die strijd veel spannender is dan de strijd om de titel. Van der Poel rijdt nog altijd ruim een minuut voor de rest. WK veldrijden · Nog vier ronden - Pidcock pakt wat seconden op de Belgen en rijdt op de tweede plaats. WK veldrijden · WK veldrijden · Nog vier ronden - Van der Poel is al over de finish, als Tom Pidcock probeert weg te rijden bij de Belgen. Dat lukt niet, maar zijn intenties zijn duidelijk. WK veldrijden · Nog vijf ronden - Ondanks zijn ruime voorsprong neemt Van der Poel geen gas terug. Integendeel: hij heeft nu een minuut voorsprong. WK veldrijden · Derde ronde - In totaal moeten de renners zeven rondjes fietsen. Voor van der Poel geldt dus dat hij nog ruim vier rondjes verwijderd is van de titel. WK veldrijden · Derde ronde - Van der Poel zit inmiddels op zijn nieuwe fiets. WK veldrijden · Tweede ronde - Mathieu van der Poel rijdt voor de tweede keer over de finishlijn. Het groepje Belgen en de Brit Pidcock volgen op 47 seconden. WK veldrijden · Tweede ronde - Adrie van der Poel staat al klaar om zijn zoon Mathieu van een nieuwe fiets te voorzien. De leider kan rustig aan doen bij die wissel, want zijn voorsprong is enorm. WK veldrijden · Tweede ronde - De verschillen worden groter en groter. Van der Poel heeft nu al meer dan een halve minuut op Aerts. WK veldrijden · WK veldrijden · Tweede ronde - De Belgen rijden voor plaats 2 en 3, zoveel is nu al duidelijk. Van der Poel heeft 22 seconden voorsprong op Aerts. WK veldrijden · Tweede ronde - Het is de grote Van der Poel-show. Als Aerts bij de brug aankomt, is Van der Poel er al overheen. WK veldrijden · WK veldrijden · Tweede ronde - Het eerste rondje (3,35 km) zit er al op en Van der Poel lijkt al gevlogen. Aerts volgt op 12 seconden, Iserbyt zit daar weer 4 seconden achter. WK veldrijden · Eerste ronde - Mathieu van der Poel rijdt de rest voorlopig op een hoop. Hij heeft veel meer kracht en snelheid. de voorsprong op Aerts is al tien seconden.