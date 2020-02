Hoewel Mathieu van der Poel zondag de torenhoge favoriet is bij het WK veldrijden, leggen zijn Belgische concurrenten zich niet zomaar neer bij een tweede plek. Onze zuiderburen beseffen wel dat ze in het Zwitserse Dübendorf voor een helse klus staan.

"Als je hem wil kloppen, moet je de dag van je leven hebben. Ik heb hem twee keer kunnen kloppen in de vorige twee seizoenen. Dat schept vertrouwen en zal nog lang in mijn geheugen gegrift staan", aldus Toon Aerts, die door Van der Poel als grootste gevaar werd bestempeld, bij de NOS.

De 26-jarige Belg eindigde vorig jaar, toen Van der Poel met overmacht voor de tweede keer de wereldtitel pakte, met een derde plek voor het eerst op het WK-podium.

Zijn vier jaar jongere landgenoot Eli Iserbyt, die een grote toekomst wordt toegedicht, hoopt dat Van der Poel een mindere dag heeft. "Als je ziet hoe hij de laatste twee weken rondrijdt, dan is er heel weinig aan te doen", zegt hij.

"We hebben in het verleden wel gezien dat Mathieu te kloppen is op een WK, maar het is de vraag in hoeverre hij nu nerveus is of zich laat beïnvloeden."

In het Zwitserse Dübendorf is een pittig parcours aangelegd. (Foto: Pro Shots)

'We weten voor welke opdracht we staan'

De Belgische bondscoach Sven Vanthourenhout beseft dat zijn rijders geen topfavoriet zijn. "Er is één grote topfavoriet en dat is logisch gezien het seizoen. De jongens weten voor welke opdracht ze staan en ze gaan proberen die te vervullen."

Van der Poel, die dit seizoen 23 van zijn 24 veldritten won, liet vrijdag aan Het Laatste Nieuws weten ontspannen toe te leven naar het WK. "Maar op de dag van de koers heb ik toch wel gezonde zenuwen", zei hij.

De wedstrijd in Dübendorf begint zondag rond 14.30 uur. Bij de vrouwen greep Ceylin del Carmen Alvarado zaterdag de wereldtitel en was het podium met Annemarie Worst en Lucinda Brand volledig Nederlands.