Annemarie Worst was ontroostbaar na haar tweede plek op het WK veldrijden. De Nunspeetse moest het in de sprint afleggen tegen Ceylin del Carmen Alvarado.

"Ik heb hier niet veel over te zeggen. Ik baal heel erg", zei Worst terwijl ze de tranen uit haar ogen veegde tegen de NOS. "Ik koop hier helemaal niets voor. Ik wil gewoon winnen."

De 24-jarige Worst en de drie jaar jongere Alvarado maakten er in het Zwitserse Dübendorf een fraaie strijd van, die tot aan de meet duurde. De vooraf sneller geachte Worst moest het daarin afleggen tegen haar landgenote.

Worst stond daarna met tranen op het podium, dat door liefst drie Nederlandse vrouwen werd gevormd. Lucinda Brand maakte de Nederlandse dominantie compleet door derde te worden.

'Ik reed een goede wedstrijd'

Worst, de winnares van de wereldbeker, wist niet waar ze het had laten liggen. "Ik heb gewoon een goede wedstrijd gereden het ging echt super goed dus ik kan mezelf niets verwijten. Ik kom hier niet voor een tweede plek."

Gezien haar leeftijd kan Worst nog jaren meestrijden om de regenboogtrui. Die gedachte was slechts een kleine troost. "Er komen gelukkig nog vele jaren, dat scheelt."

Lucinda Brand kon net niet mee met Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst. (Foto: Getty Images)

Brand kan leven met plek drie

Nummer drie Brand had meer vrede met haar ereplaats. Vorig jaar bevond ze zich met een zilveren plak achter de Belgische Sanne Cant in de positie waar Worst nu in zit.

"Ik ben minder teleurgesteld dan vorig jaar. Ik heb gedaan wat ik kon", merkte de Dordtse op. "Het was zwaar en je hoopt dat de zwaarte van het parkoers jouw kant op valt, maar dat was niet zo."

Brand kende onder meer materiaalpech - haar zadelpen brak af - waardoor ze zich steeds moest terugknokken bij Alvarado en Worst. "Dat kostte kracht, maar zij waren net iets krachtiger en net iets handiger vandaag."

In de slotronde waagde Brand nog een aanval, maar dat was eigenlijk niets meer dan een wanhoopspoging. "Ik heb er alles aan gedaan om nog iets te proberen, maar mijn benen zaten gewoon vol. Er zat niet meer in."