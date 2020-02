Ceylin del Carmen Alvarado is dolgelukkig met haar wereldtitel in het veldrijden. De Nederlands kampioene had in de slotfase van de race in het Zwitserse Dübendorf niet meer verwacht dat ze zou winnen.

Alvarado streed in de spannende slotfase met Annemarie Worst en Lucinda Brand om het goud en besliste de strijd in haar voordeel met een ultieme laatste inspanning. Worst moest genoegen nemen met zilver en Brand completeerde het Nederlandse podium.

"Ik heb nog nooit zó diep moeten gaan. Ik had in de laatste ronde mijn twijfels of ik het wel zou halen. Ik moest er tot de streep echt voor blijven gaan", aldus de 21-jarige Alvarado bij de NOS. Ze genoot van haar strijd met Worst.

"Heel vaak is het me niet gelukt om haar te kloppen, maar nu het echt moest, deed ik het. Ik kon na de finish niet meer op mijn benen staan van de vermoeidheid, adrenaline en spanning."

'Hier rijden is mijn allerbeste keuze'

Het scheelde niet veel of Alvarado had niet eens meegedaan, want ze was aanvankelijk van plan om in Dübendorf bij de beloften te rijden. Vorig maand besloot ze na haar Nederlandse titel om alsnog bij de elite te starten.

"Het is de allerbeste keuze die ik heb kunnen maken. Wat de doorslag gaf vandaag? Ik heb geen seconde opgegeven", aldus de op de Dominicaanse Republiek geboren Alvarado, die het niet droog hield tijdens de podiumceremonie.

"Mijn doorzettingsvermogen is beloond en ik ben de Heer ook dankbaar. Tijdens de race dacht ik: geef me alsjeblieft kracht tot aan de streep. Anders had ik het niet gehaald."

Het kwam bij de strijd om de wereldtitel bij de vrouwen niet eerder voor dat één land het volledige podium bezette. Yara Kastelijn was de vierde Nederlandse favoriete, zij eindigde als vijfde.