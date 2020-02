Ceylin del Carmen Alvarado heeft zaterdag in het Zwitserse Dübendorf voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel veldrijden gepakt. Annemarie Worst en Lucinda Brand maakten de Nederlandse dominantie compleet door tweede en derde te worden.

Alvarado en Worst gingen de slotronde als leiders in, waarna de vrouwen in de sprint uit moesten maken wie de wereldtitel zou pakken. Daarin was Alvarado net wat sneller dan Worst. Brand eindigde op enige achterstand als derde.

De 21-jarige Alvarado, die gezien haar leeftijd nog bij de beloften mee had mogen doen, is de opvolger van Sanne Cant. Die Belgische wist de de afgelopen drie jaar de titel voor zich op te eisen, maar kende een minder seizoen en deed in Zwitserland geen moment mee om de prijzen.

De mannen strijden zondag om de regenboogtrui. Ook daar geldt met Mathieu van der Poel een Nederlander als grote favoriet.

De Nederlandse vrouwen waren vanaf de start dominant. (Foto: Getty Images)

Groot verschil met de rest

De Nederlandse vrouwen waren gezien de vele zeges dit seizoen al als de grote favorieten bestempeld op het technische parcours in Dübendorf. Dat het verschil met de rest zo groot was, had vrijwel niemand verwacht.

Al direct bij de start sloegen Alvarado, Worst, Brand en Yara Kastelijn een gat met de concurrentie. Uittredend wereldkampioene Cant kwam bij de start niet goed weg, waarna de Belgische nooit meer de aansluiting vooraan vond.

Kastelijn haakte in de tweede ronde af bij de andere Nederlandse vrouwen, terwijl ook Brand constant aan het elastiek hing. Ze leek door materiaalpech zelfs helemaal te moeten lossen, maar de nummer twee van vorig jaar knokte zich steeds terug in het wiel van Alvarado en Worst.

Brand ziet ultieme aanval stranden

Alvarado en Worst gingen met een kleine voorsprong op Brand de slotronde in, maar opnieuw wist Brand aan te sluiten. Ze probeerde in de slotronde weg te komen bij Alvarado en Worst, maar dat lukte niet. De Dordtse had daarna geen puf meer om mee te doen om de eerste twee plekken.

Vooraan bestookten Worst en Alvarado elkaar in de slotfase met aanvallen, maar geen van beide vrouwen wist een gaatje te slaan. Het kwam daardoor op een sprint aan, waarin Alvarado net wat sneller was dan Worst.

De eerste niet-Nederlandse was de Amerikaanse Kate Compton, die op minuut van Alvarado als vierde over de streep kwam. Kastelijn eindigde als vijfde op 1.26 minuut.