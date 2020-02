De Nederlandse veldrijdsters zijn er niet bang voor dat ze hun kans op de wereldtitel zaterdag verspelen door elkaar dwars te zitten. De Nederlandse ploeg beschikt met Lucinda Brand, Annemarie Worst, Ceylin del Carmen Alvarado en Yara Kastelijn over liefst vier topfavorieten.

"Of het puzzelen wordt? Dat valt wel mee. Het parcours is in ons voordeel. Degene die initiatief neemt en gaat koersen, zet de rest onder druk", aldus bondscoach Gerben de Knegt in het Zwitserse Dübendorf tegen het AD.

"Door de korte hellinkjes en knikjes in het parcours kun je moeilijk in het wiel rijden. Tactisch rijden is een stuk moeilijker. Ik kan moeilijk tegen een van mijn rijdsters zeggen: 'We rijden voor jou'. De beste zal wel winnen."

Brand, die bij de laatste drie WK's achtereenvolgens vierde, derde en tweede werd, maakt zich eveneens niet druk. "Gezien de prestaties dit seizoen, is de kans groot dat iemand van ons wereldkampioen wordt. De sterkste zal wel komen bovendrijven."

Het WK veldrijden wordt gehouden in het Zwitserse Dübendorf. (Foto: Pro Shots)

Worst overtuigd van Nederlandse zege

De 21-jarige Alvarado zou aanvankelijk het WK voor beloftes rijden, maar besliste in januari na haar Nederlandse titel dat ze toch bij de elite wilde gaan rijden.

"Mijn WK is geslaagd als ik met de kampioenstrui naar huis mag", zegt ze ambitieus. "Tactisch is het wat lastig, want we weten dat we allemaal heel sterk zijn en dat de verschillen heel klein zijn, maar we zullen aan de hand van het wedstrijdverloop gaan improviseren."

Annemarie Worst is er zeker van dat de wereldkampioen uit Nederland zal komen. "We doen allemaal ons eigen ding. De kans op een wereldkampioene uit Nederland is honderd procent", voorspelt ze.

De grootste concurrent voor de Nederlands veldrijdsters lijkt de Belgische Sanne Cant, die de de laatste drie jaar wereldkampioene werd. De cross bij de vrouwen begint zaterdag om 15.00 uur. De mannen, waar Mathieu van der Poel de torenhoge favoriet is, starten zondag om 14.30 uur.