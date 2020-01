Mathieu van der Poel verwacht dat hij bij het WK veldrijden meer zenuwen zal hebben dan tijdens de afgelopen WK wielrennen op de weg. De Nederlander geldt zondag in het Zwitserse Dübendorf als topfavoriet voor de wereldtitel in het veld.

"Ik leef heel ontspannen toe naar dit WK. Ik word nu nog niet zenuwachtig, maar het is toch anders dan andere wedstrijden. Ik heb op de dag van de cross toch wel gezonde zenuwen", zei de 25-jarige Van der Poel in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Volgens de regerend wereldkampioen maakt de start bij een wegwedstrijd namelijk niet uit. "Maar in het veld wel. Daar spelen meer factoren een rol, zoals het materiaal. In dat opzicht ben ik dan wel iets meer nerveus voor een WK veldrijden dan een WK op de weg."

"Of ik erboven uitsteek? Als je het verloop van het seizoen bekijkt, klopt dat misschien wel. Maar dat is de afgelopen jaren ook zo geweest. Wout van Aert, mijn grootste concurrent, is net terug van een blessure. Dus in dat opzicht ben ik weer de topfavoriet, ja."

Mathieu van der Poel pakte vorig jaar de wereldtitel in Bogense. (Foto: Getty Images)

'Zelfs de sprint kan een wapen zijn'

Van der Poel gaat in Zwitserland voor zijn derde wereldtitel in het veldrijden: de drievoudig Europees kampioen was ook in 2015 en 2019 de sterkste op het WK. Het parcours in Dübendorf heeft Van der Poel nog niet verkend.

"Dat gebeurt pas zondagochtend. Zoals ik dat met andere crossen doe. Het zou redelijk zwaar liggen, heb ik me laten vertellen. Ik verwacht dat het gezien het weer nog kan veranderen. Zoals ik het op dit moment kan inschatten, wordt Toon Aerts mijn grootste rivaal", aldus Van der Poel.

Voor Van der Poel is het geen noodzaak om direct bij de start het initiatief te pakken in de race. "Ik kan gerust wachten tot halverwege, zoals ik dat heel vaak heb gedaan dit seizoen. Of zelfs tot het einde. Ik hoop niet dat het tot een sprint komt. Maar zelfs dat kan een wapen zijn."

De wedstrijd bij de mannen begint zondag om 15.00 uur. De vrouwen komen zaterdag om 15.00 uur in actie.