Deelname aan de Amstel Gold Race is dit seizoen een optie voor Mathieu van der Poel. Zijn ploeg Alpecin-Fenix behoort tot de zes ploegen die maandag een wildcard hebben gekregen voor de Nederlandse WorldTour-koers.

Van der Poel won de Amstel Gold Race vorig jaar op imponerende wijze en overweegt er dit jaar opnieuw te starten. De alleskunner weet echter nog niet of de klassieker in zijn programma past.

Dankzij de wildcard van zijn ploeg heeft hij in elk geval de optie om de Gold Race te rijden. Ook Arkéa Samsic, Circus-Wanty Gobert, SportVl-Baloise, Cycling Team Wallonie-Bruxelles en Riwal Cycling kregen een uitnodiging.

Alpecin-Fenix, voorheen Corendon-Circus, kreeg eerder al wildcards voor Strade Bianche, Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

'Roubaix' en Gold Race is lastige combinatie

De Amstel Gold Race wordt verreden op 19 april. Acht dagen eerder staat Parijs-Roubaix op het programma en daar gaat Van der Poel vrijwel zeker debuteren. Het combineren van beide koersen blijkt vaak lastig voor renners.

"Maar dan wordt er iets in mij getriggerd, dat ik wil bewijzen dat dat níét zo is", zei Van der Poel begin dit jaar. "Hoe dan ook is de Amstel Gold Race een heel speciale koers en dat zal het altijd blijven. Dus het wel of niet rijden van de 'Amstel' is een van de lastige beslissingen die ik dit jaar zal moeten nemen."

De 25-jarige Van der Poel bereidt zich momenteel voor op het WK veldrijden van komend weekend, waar hij zijn regenboogtrui verdedigt. Daarna richt hij zich op de weg én het mountainbiken, waarin hij olympisch kampioen wil worden in Tokio.