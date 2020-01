Annemarie Worst heeft zondag de eindzege in de wereldbeker veldrijden gepakt. De 24-jarige Nederlandse profiteerde bij de laatste cross in Hoogerheide van een late valpartij van landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Lucinda Brand won in Brabant.

De 21-jarige Alvarado verdedigde in de GP Adrie van der Poel een minieme voorsprong van vijf punten op Worst in het wereldbekerklassement.

De op de Dominicaanse Republiek geboren Rotterdamse deed in de slotronde een greep naar de dagwinst en de eindzege door een versnelling op de laatste technische strook, maar ze gleed onderuit en zag Worst bij haar wegrijden.

Brand klopte Worst in de sprint om de overwinning in Hoogerheide, maar de veldrijdster van 777 had aan de tweede plaats ruim voldoende om de wereldbeker voor het eerst in haar carrière te winnen. Alvarado kwam achter de Belgische wereldkampioene Sanne Cant en Yara Kastelijn gedesillusioneerd als vijfde over de streep.

Worst sloeg de eerste twee wereldbekers in de Verenigde Staten over, maar won de races in Bern, Tábor en Nommay. Bovendien werd ze derde in Namen en Heusden-Zolder. Ze is als winnaar van de wereldbeker de opvolger van Marianne Vos.