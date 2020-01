Mathieu van der Poel heeft ook de laatste veldrit in de wereldbeker gewonnen. De regerend wereldkampioen kwam in Hoogerheide solo over de streep. Bij de vrouwen greep Annemarie Worst de eindzege in de wereldbeker door achter Lucinda Brand tweede te worden.

Het was voor de veldrijders de laatste test voor het WK van volgende week in het Zwitserse Dübendorf. Van der Poel liet voor eigen publiek duidelijk zien wie daar als grote favoriet van start gaat. De Belgen Toon Aerts en Eli Iserbyt mochten mee het podium op.

Van der Poel versnelde in de zesde van tien ronden, nadat de kop van het veld lang bij elkaar was gebleven op de omloop in Noord-Brabant. Hij pakte al gauw een handvol seconden voorsprong op de achtervolgers.

Van die omvangrijke groep waren het alleen Aerts en Iserbyt die een poging deden de Nederlander te volgen. Dat was gezien de stand in de wereldbeker ook logisch, aangezien zij daarin eerste en tweede stonden.

Aerts schudde in de laatste ronde Iserbyt van zich af, waardoor hij zich verzekerde van de eindzege in de wereldbeker. Opvallend genoeg won de Belg geen enkele wereldbekercross.

Annemarie Worst greep de eindzege in de wereldbeker. (Foto: Pro Shots)

Worst profiteert van val Alvarado

De 24-jarige Worst profiteerde bij de vrouwen een late valpartij van landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Die verdedigde in de GP Adrie van der Poel een minieme voorsprong van vijf punten op Worst in het wereldbekerklassement.

De op de Dominicaanse Republiek geboren Rotterdamse deed in de slotronde een greep naar de dagwinst en de eindzege door een versnelling op de laatste technische strook, maar ze gleed onderuit en zag Worst bij haar wegrijden.

Brand klopte Worst in de sprint om de overwinning in Hoogerheide, maar de veldrijdster van 777 had aan de tweede plaats ruim voldoende om de wereldbeker voor het eerst in haar carrière te winnen. Alvarado kwam achter de Belgische wereldkampioene Sanne Cant en Yara Kastelijn gedesillusioneerd als vijfde over de streep.

Worst sloeg de eerste twee wereldbekers in de Verenigde Staten over, maar won de races in Bern, Tábor en Nommay. Bovendien werd ze derde in Namen en Heusden-Zolder. Ze is als winnaar van de wereldbeker de opvolger van Marianne Vos.