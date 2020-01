Denise Betsema doet volgende week definitief niet mee aan het WK veldrijden in Zwitserland. De Texelse heeft van bondscoach Gerben de Knegt te horen gekregen dat ze niet wordt geselecteerd.

De 27-jarige Betsema keerde zaterdag terug in het veld na een dopingschorsing. Ze eindigde bij de Kasteelcross in het Belgische Zonnebeke direct als tweede.

De Knegt liet in aanloop naar die cross de mogelijkheid open dat Betsema volgende week zou starten in Dübendorf, ook omdat hij moeite had om de zeven namen in te vullen. Zo ontbreekt Marianne Vos vanwege een operatie aan haar lies.

De bondscoach heeft nu besloten om Betsema toch thuis te laten. "Ik respecteer de keuze aangezien de Nederlandse dames zich al het hele seizoen hebben bewezen", zegt Betsema daarover tegen het AD.

Naar verluidt vreest De Knegt dat de dopingzaak rond Betsema de voorbereiding op het WK kan verstoren en wil hij rust rond het team.

Betsema werd begin vorig jaar geschorst, nadat in haar urine sporen van anabole steroïden werden aangetroffen. Ze stond uiteindelijk slechts zes maanden aan de kant, omdat ze bij UCI kon hardmaken dat haar positieve test te wijten was aan een vervuild voedingssupplement.