Richie Porte heeft zondag voor de tweede keer in zijn carrière de Tour Down Under gewonnen. De Australiër eindigde als tweede in de laatste etappe, die werd gewonnen door de Brit Matthew Holmes.

Daryl Impey, die de laatste twee edities van de eerste WolrdTour-koers van het jaar won, begon in de leiderstrui aan de slotrit die eindigde met een klim naar Willunga Hill. De Zuid-Afrikaan werd twintigste op 29 seconden van Holmes en zakte in het klassement naar de zesde plek.

Holmes maakte net als Jumbo-Visma-renner Bert-Jan Lindeman deel uit van een vroege kopgroep van 26 man in de 151 kilometer lange etappe. Porte viel pas in de laatste kilometer aan en kon op Holmes na alle vluchters achterhalen.

Uitslag zesde etappe Tour Down Under 1. Matthew Holmes (GBR, Lotto Soudal) - 3.24,54

2. Richie Porte (AUS, Trek-Segafredo) + 0,03

3. Manuele Boaro (ITA, Astana) + 0,04

4. Bruno Armirail (FRA, Groupama-FDJ) +0,07

5. Michael Storer (AUS, Sunweb) z.t.

...

9. Dylan van Baarle (NED, INEOS) z.t.

Van Baarle beste Nederlander in Tour Down Under

Porte, die koerst voor Trek-Segafredo, won de Tour Down Under eerder in 2017. De 34-jarige renner van Tasmanië heeft ook onder meer eindzeges in Parijs-Nice (2013 en 2015), de Ronde van Romandië (2017) en de Ronde van Zwitserland (2018) op zijn palmares.

Dylan van Baarle was de beste Nederlander in de Australische rittenkoers. De INEOS-renner werd negende in de slotrit en eindigde als vijfde in het klassement.