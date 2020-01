Denise Betsema is blij met haar terugkeer na een dopingschorsing in het veldrijden. De Noord-Hollandse van Pauwels Sauzen-Bingoal werd meteen tweede in de Kasteelcross.

"De eerste plaats was natuurlijk nog leuker geweest, maar ik denk dat ik heel blij mag zijn met dit resultaat. Voor de wedstrijd had ik hiervoor getekend. Ik heb alles gegeven en dit was het hoogst haalbare", zei Betsema na afloop tegen Wielerflits.

De 27-jarige Betsema, die in de achterhoede begon maar zich snel naar voren knokte, moest de overwinning in de slotfase aan de Luxemburgse Christine Majerus laten, maar troefde wel de Belgische Ellen Van Loy af in de strijd om de derde plaats.

"Uiteindelijk heb ik toch wel snel de aansluiting kunnen maken, maar ik moest toen wel even bekomen van de inspanning. Dat voel je echt in je benen als je zolang niet gekoerst hebt. Ik heb gemerkt dat ik het wedstrijdritme nog echt mis."

Het podium van de Kasteelcross. (Foto: Pro Shots)

'Altijd op de positieve berichten gefocust'

De internationale wielerunie UCI maakte maandag bekend dat Betsema na een schorsing van een half jaar weer in actie mag komen. Ze testte begin vorig jaar positief op anabole steroïden en leek te moeten vrezen voor een lange straf.

De nummer drie van het EK van vorig jaar kon echter bewijzen dat de gevonden stof in een vervuild en legaal voedingssupplement zat en hoefde daardoor slechts zes maanden aan de kant te staan.

"Ik heb me altijd op de positieve berichten gefocust, op de mensen die mij steunen. Aan de rest heb ik geen boodschap en ik lees ook niet wat er op sociale media staat. Ik hoor natuurlijk wel eens iets voorbijkomen, maar daar heb ik niks aan."

"Er zijn wel woorden die me heel hard hebben geraakt. We hebben een moeilijke tijd achter de rug, dus dat vormt je wel. Je weet aan wie je iets hebt, je bent misschien wat alerter in de toekomst met alles, maar ik ben nog wel de oude Denise."