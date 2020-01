Veldrijdster Denise Betsema is er zaterdag bij haar rentree na een dopingschorsing net niet in geslaagd om te winnen. De Nederlandse eindigde bij de Kasteelcross in het Belgische Zonnebeke als tweede. Bij de mannen won Mathieu van der Poel opnieuw.

De 27-jarige Betsema, die in de achterhoede begon maar zich snel naar voren knokte, moest de overwinning in de slotfase aan de Luxemburgse Christine Majerus laten. Ellen Van Loy uit België completeerde het podium.

De internationale wielerunie UCI maakte maandag bekend dat Betsema na een schorsing van een half jaar weer in actie mag komen. Begin vorig jaar testte ze positief op anabole steroïden.

Ze kon echter bewijzen dat de gevonden stof in een vervuild en legaal voedingssupplement zat en hoefde daardoor slechts zes maanden aan de kant te staan. Betsema hoopt nu op een plek in de Nederlandse WK-formatie.

22e zege Van der Poel

Bij de mannen boekte Van der Poel later op de dag zijn 22e overwinning in 23 veldritten. Zoals zo vaak reed de regerend Europees- en wereldkampioen weg bij zijn concurrenten en kwam hij solo over de finish.

Drievoudig wereldkampioen Wout van Aert, die eind december zijn rentree maakte nadat hij in de Tour de France hard onderuit ging namens Jumbo-Visma, werd tweede. De Belg Jens Adams hield zijn landgenoot en toptalent Eli Iserbyt achter zich in de strijd om de derde plek.

Van der Poel werkt toe naar het WK veldrijden van volgende week zondag in het Zwitserse Dübendorf. Zondag rijdt hij in Hoogerheide, zijn laatste test. Na het WK concentreert hij zich op de weg en het mountainbiken.