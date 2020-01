Daryl Impey heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de macht gegrepen in de Tour Down Under. De winnaar van de edities van 2018 en 2019 veroverde in de voorlaatste rit de leiding in het klassement.

De etappe over ruim 149 kilometer tussen Glenelg en Victor Harbor werd gewonnen door sprinter Giacomo Nizzolo van NTT Pro Cycling, die Simone Consonni (Cofidis) en Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) aftroefde.

Mitchelton-SCOTT-renner Impey pakte bij de tweede tussensprint bonificatieseconden en is daardoor de nieuwe leider. Hij heeft in het klassement twee tellen voorsprong op Richie Porte van Trek-Segafredo en negen seconden op Robert Power van Team Sunweb.

Namens Jumbo-Visma is George Bennett met een achterstand van zestien seconden de nummer vijf van het klassement. Dylan van Baarle van Team INEOS is op plek negen (+17) de beste Nederlander.

De Tour Down Under is de eerste WorldTour-koers van het jaar en wordt in de nacht van zaterdag op zondag afgesloten met een etappe over 151,5 kilometer tussen McLaren Vale en Willunga Hill. De rit kent een pittige slotfase.

