Bjarne Riis vindt dat hij ondanks zijn dopinggeschiedenis een tweede kans verdient in het profwielrennen. De 55-jarige Deen, die in 2007 bekende dat hij als renner verboden middelen heeft gebruikt, is dit seizoen terug in de WorldTour als mede-eigenaar van de Zuid-Afrikaanse ploeg NTT Pro Cycling.

"Heb ik geleerd van het verleden? Absoluut", zegt Riis, die momenteel in Australië is voor de Tour Down Under, tegen Cyclingnews. "Ik heb geleerd dat wielrennen de shit uit het verleden niet nodig heeft."

De Deen won de Tour de France van 1996, maar elf jaar later gaf hij toe dat hij tussen 1993 en 1998 het verboden middel epo had gebruikt in de Ronde van Frankrijk. Omdat het dopinggebruik was verjaard ten tijde van zijn bekentenis, kon de Tour-zege hem niet afgenomen worden.

Na zijn actieve loopbaan was Riis tussen 2001 en 2015 de baas bij CSC en later Tinkoff-Saxo. Hoewel oud-renners als Tyler Hamilton en Michael Rasmussen én een Deens onderzoek uit 2015 hebben beweerd dat de Scandinaviër in die periode wist van dopinggebruik binnen zijn team en het ook aanmoedigde, heeft Riis dat altijd ontkend.

"Ik weet waar ik nu sta en ik weet dat ik veranderd ben. Hoewel sommige mensen zullen zeggen dat ik nooit zal veranderen", aldus Riis. "Mijn verleden heeft me veel pijn gedaan, maar ik heb dat hoofdstuk afgesloten. Ik wist dat doping het wielrennen en mij en mijn familie zou vernietigen. Ik heb meegemaakt welke prijs je moet betalen voor dopinggebruik."

Bjarne Riis (rechts) heeft een belang van 30 procent genomen in NTT Pro Cycling. (Foto: Getty Images)

Riis mag gewoon werken in wielrennen

Voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI vertelde deze week in Australië dat Riis gewoon weer mag werken in het wielrennen. Er bestaat een regel die dopingzondaars ervan weerhoudt een functie te bekleden in de sport, maar die is pas ingevoerd in 2011 - na de dopingbekentenis van Riis - en geldt niet met terugwerkende kracht.

"Ik weet dat niet iedereen me terug wil in het wielrennen", zegt de Deen. "Maar dit team wil me wel en ik kan je 100 procent garanderen dat ik hier niet zou zijn als ik niet zeker wist dat het momenteel heel goed gaat met het wielrennen. Ik heb nog steeds een passie voor de sport en geloof dat ik wat kan toevoegen."

Riis stelt dat hij nooit meer in een dopingschandaal terecht zal komen. "Ik zal nooit meer dezelfde fouten maken. Dat weet ik zeker. En als ik weer faal, mag je me in de gevangenis zetten."