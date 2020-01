Caleb Ewan heeft in de nacht van donderdag op vrijdag zijn tweede ritzege geboekt in de Tour Down Under. De sprinter van Lotto Soudal was de beste in de vierde etappe.

De 25-jarige Ewan had ook al de tweede etappe gewonnen. In de vierde rit bleef hij Sam Bennett van Deceuninck-Quick-Step, die in de openingsrit de beste was, en Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) voor.

In het klassement behield Richie Porte van Trek-Segafredo de leiding. De top drie bestaat verder uit titelverdediger Daryl Impey van Mitchelton-SCOTT (+3 seconden) en Robert Power van Team Sunweb (+0,8).

Namens Jumbo-Visma is George Bennett op plek vijf de best geklasseerde renner. De Nieuw-Zeelander van de ambitieuze Nederlandse ploeg, die in de finale van rit vier een lekke band te boven kwam, geeft veertien tellen toe.

De Tour Down Under is de eerste WorldTour-koers van 2020 en duurt nog tot en met zondag. In de nacht van vrijdag op zaterdag staat een heuvelrit over ruim 149 kilometer tussen Glenelg en Victor Harbor op het programma.