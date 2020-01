Richie Porte heeft in de nacht van woensdag op donderdag de derde etappe van de Tour Down Under gewonnen. De renner van Trek-Segafredo veroverde daarmee de leiding in het klassement van de koers in zijn vaderland Australië.

De 34-jarige Porte rekende in de finale van de heuvelachtige rit over 131 kilometer tussen Unley en Paracombe af met onder anderen zijn landgenoot Robert Power van Team Sunweb, die op vijf seconden tweede werd. Sam Yates (Mitchelton-SCOTT) was de nummer drie.

Power en Yates finishten in een groepje met onder anderen Dylan van Baarle. De renner van Team INEOS was op de zevende plek de beste Nederlander van de dag.

In het klassement heeft Porte nu een voorsprong van zes seconden op Daryl Impey van Mitchelton-SCOTT, die de Tour Down Under vorig jaar won. Power geeft negen tellen toe en is daarmee de nummer drie. Van Baarle staat negende (+0.15).

De Tour Down Under, de eerste WorldTour-koers van het jaar, gaat in de nacht van donderdag op vrijdag verder met een vlakke rit over bijna 153 kilometer. De renners starten in Norwoord en finishen in Murray Bridge. De Australische rittenkoers duurt nog tot en met zondag.